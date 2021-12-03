Новосибирск, 3 декабря 2021, 06:09 — REGNUM В Новосибирскую область за последние дни доставили очередные партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Регион получил 169 тысяч доз, сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова.

Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Фото КБ № 8 ФМБА России

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По её словам, региональным минздравом создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции.

В общей сложности в настоящее время на 92 пунктах вакцинопрофилактики открыто 144 кабинета вакцинации — 85 в городе и 59 в области. Также развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, организовано 98 мобильных прививочных бригад.