Новосибирск, , 06:09 — REGNUM В Новосибирскую область за последние дни доставили очередные партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Регион получил 169 тысяч доз, сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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По её словам, региональным минздравом создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции.

В общей сложности в настоящее время на 92 пунктах вакцинопрофилактики открыто 144 кабинета вакцинации — 85 в городе и 59 в области. Также развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, организовано 98 мобильных прививочных бригад.