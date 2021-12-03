Оттава, , 06:03 — REGNUM Ситуацию на российско-украинской границе обсудили в ходе телефонного разговора премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба главы канадского правительства.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Основной темой обсуждения лидеров двух стран была активность российских войск, якобы продолжающаяся у восточных границ Украины. В связи с этим Трюдо заверил украинского лидера в неизменной поддержке Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, премьер-министр Канады заявил о настоятельной необходимости деэскалации ситуации со стороны России.

Также Трюдо и Зеленский обсудили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и катастрофу украинского самолета Boeing, который был сбит в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о подготовке Украины к полномасштабной войне.

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