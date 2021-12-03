Новосибирск, 3 декабря 2021, 06:03 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 1 октября 2021 года действовало восемь розничных рынков, располагающих 2849 торговыми местами, из которых фактически использовались 2124. Об этом сообщил Новосибирскстат.
Уточняется, что за последние три года розничных рынков стало на два меньше.
«Отрицательная динамика числа торговых мест, сложившаяся в предыдущиепериоды, когда началась кампания по переоборудованию розничных рынков вторговые комплексы и ярмарки, продолжилась», — пояснил региональный орган статистики.
Отмечается, что доля фактически используемых торговых мест сохраняется на уровне 74-78%.