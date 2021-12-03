Новосибирск, , 06:03 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 1 октября 2021 года действовало восемь розничных рынков, располагающих 2849 торговыми местами, из которых фактически использовались 2124. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Рынок Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна

Уточняется, что за последние три года розничных рынков стало на два меньше.

«Отрицательная динамика числа торговых мест, сложившаяся в предыдущиепериоды, когда началась кампания по переоборудованию розничных рынков вторговые комплексы и ярмарки, продолжилась», — пояснил региональный орган статистики.

Отмечается, что доля фактически используемых торговых мест сохраняется на уровне 74-78%.