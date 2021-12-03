Новосибирск, 3 декабря, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 1 октября 2021 годадействовало восемь розничных рынков, располагающих 2849 торговымиместами, из которых фактически использовались 2124. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Рынок

Уточняется, что за последниетри года розничных рынков стало на два меньше.

«Отрицательная динамика числа торговых мест, сложившаяся в предыдущиепериоды, когда началась кампания по переоборудованию розничных рынков вторговые комплексы и ярмарки, продолжилась», — пояснил региональный орган статистики.

Отмечается, что доля фактически используемыхторговых местсохраняется на уровне 74-78%.