Тегеран, , 06:57 — REGNUM 2 декабря представитель таможенной администрации Ирана (IRICA) Сейед Рухолла Латифи заявил, что торговля на пограничном пункте Милак между Ираном и Афганистаном возобновилась после недавнего инцидента. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Латифи отметил, что по мере того, как нормальная обстановка вернулась в пострадавший район, где ранее произошли стычки между иранскими и афганскими пограничниками, обеим сторонам удалось возобновить приграничную торговлю на общей границе между Ираном и Афганистаном.

«Вчера днем на ограниченной территории возле пункта пропуска через границу произошли стычки, которые остановили приграничную торговлю в этом районе. Однако после того, как район был оцеплен, стороны приняли меры по нормализации ситуации и возобновлению торговой деятельности», — заявил представитель IRICA иранским СМИ.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердило недавние стычки на общей границе с Ираном в районе Конг провинции Нимроз, подчеркнув, что властями двух стран были приняты необходимые меры для обеспечения того, чтобы инцидент больше не повторился.