Вашингтон, 3 декабря, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Палата представителей и Сенат Конгресса США 2 декабря поддержали законопроект о временном финансировании федерального правительства до 18 февраля 2022 года, документ направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Beforeitsnews.com Сенат США

Голосование в Сенате состоялось после того, как законопроект, позволяющий продлить временное финансирование работы правительственных структур, одобрила палата представителей. Конгрессмены должны были проголосовать за документ ещё 1 декабря, однако группа республиканцев призвала коллегию Сената проголосовать против любой меры, которая поддержит требование президента Байдена о вакцинации федеральных подрядчиков и сотрудников крупных компаний.

Ранее глава министерства финансов Джанет Йеллен объявила, что Конгрессу США необходимо одобрить дальнейшее повышение потолка госдолга страны, иначе это подорвёт восстановление экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей США назначила на 2 декабря голосование о продлении финансирования федерального правительства до 18 февраля, после того как республиканцы и демократы достигли соглашения о дате переговоров.