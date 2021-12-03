Могадишо, 3 декабря, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Не менее четырех человек стали жертвами взрыва на одной из дорог в Сомали, передает Radio Mogadishu со ссылкой на представителей местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

Сообщается, что инцидент произошел на окраине портового города Кисмайо. По предварительной версии, люди на автомобиле перевозили воду для своих семей, однако в процессе движения наехали на мину. В результате взрыва погибли четыре человека.

Полиция подозревает, что взрывное устройство установили террористы из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее пока ни одна из известных террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в сомалийской столице Могадишо произошел взрыв. В результате происшествия пострадавших не было, однако были повреждены несколько зданий в районе бывшего президентского дворца.