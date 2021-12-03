Тегеран, , 06:57 — REGNUM 2 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана и глава иранской группы на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил после встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, что обе стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Касаясь вопросов, обсуждавшихся на встрече с Гросси, Багери Кани отметил, что они говорили о взаимном сотрудничестве Ирана и агентства.

На вопросы о том, обсуждался ли доклад МАГАТЭ о ходе реализации ядерных программ Ирана, он ответил «Нет» и подчеркнул, что обе стороны исключительно обсудили будущее сотрудничество МАГАТЭ и Ирана.

Новый раунд переговоров в Вене начался 29 ноября с участием Исламской Республики Иран и стран группы 4+1. Основной целью переговоров является отмена незаконных санкций США.

Напомним, что США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки (СВПД) 8 мая 2018 года и усилили санкции в отношении Ирана в рамках своей политики максимального давления.