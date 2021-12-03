Тегеран, 3 декабря, 2021, 06:59 — ИА Регнум. 2 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время в Исламской Республике Иран нет урана, обогащённого на 90%. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«СВПД установил предел обогащения в 3,67 процента, однако сейчас в стране производится уран, обогащённый на 60 процентов», — отметил он.

В интервью телеканалу France 24 Гросси заявил, что в интересах Тегерана проявлять большую прозрачность в своем взаимодействии с агентством, потому что при наличии политической воли всегда возможно достичь общего согласия.

«МАГАТЭ не является участником Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как СВПД», — сказал он, отметив, что в качестве инспектора и гаранта соглашения агентство внимательно следит за текущими переговорами в Вене.

«Переговоры в Вене не начнутся с нуля», — сообщил Гросси, заявив, что дискуссии будут основаны на шести предыдущих раундах переговоров.