Тегеран, , 06:58 — REGNUM 2 декабря заместитель посла Ирана в Исламабаде назвал членство своей страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) важным шагом на региональном и двустороннем уровнях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Сорхаби выступил на вебинаре под названием «Членство Ирана в ШОС — возможность», организованном Институтом региональных исследований в Исламабаде.

Он отметил, что принятие заявки Исламской Республики Иран на членство в Шанхайской организации сотрудничества стало важным шагом и сыграет позитивную роль в расширении взаимодействий с остальными членами организации.

«Полноправное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, как первой региональной организации после Исламской революции, предоставляет Тегерану новые возможности, особенно в области безопасности и международного сотрудничества», — сообщил дипломат.

Мохаммад Сорхаби отметил, что членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества станет практическим завершением провалившегося проекта изоляции Ирана некоторыми западными державами, включая Соединенные Штаты.

«ШОС — это многоплановая организация, содержащая в себе культуру, экономику, политику и безопасность. Участие Ирана как крупной региональной державы в Шанхайской организации сотрудничества сделает организацию сильнее», — сообщил иранский представитель.