Кемерово, 3 декабря, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Окончательные причины аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» и степень виновности должностных лиц будут установлены выводами госкомиссии, а также результатами прокурорской проверки и расследования уголовных дел. Об этом во время совещания, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин, сказал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Администрация правительства Кемеровской области Штаб у шахты «Листвяжная»

«Но уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте было всё только на бумаге, а фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках. Сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля», — рассказал Краснов.

При этом, по его словам, ответственные должностные лица предприятия не приостановили ведение горных работ.