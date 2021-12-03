Тегеран, , 07:00 — REGNUM 2 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси в своем послании поздравил правительство и народ Лаоса с национальным днем страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своём послании Раиси выразил надежду, что благодаря усилиям высокопоставленных должностных лиц двух государств странам удастся стать свидетелями все большего расширения отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Раиси поздравил своего коллегу Тонглуна Сисулита с Национальным днем Лаоса. «Я искренне поздравляю Вас и народ вашей страны по случаю Национального дня Лаосской Народно-Демократической Республики», — заявил президент Ирана в своём послании.

Президент также пожелал своему коллеге, правительству и народу Лаоса успехов, благополучия и процветания. Он отметил, что Исламская Республика Иран и Народно-Демократическая Республика Лаос поддерживают хорошие отношения и дружественное сотрудничество.