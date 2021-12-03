Тегеран, , 07:03 — REGNUM 2 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 988, причем 76 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

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«Еще 76 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 129 988 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 3839 новых случаев заражения COVID-19, при этом 623 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 901 532 пациента из общего числа 6 125 596 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3 314 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 57 867 860 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса. 47 608 297 человек на данный момент сделали повторную прививку.