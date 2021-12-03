Тегеран, 3 декабря, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Согласно данным United World Wrestling (UWW), иранские борцы Мейсам Далхани, Мохаммадреза Гераей и Али Акбар Юсефи заняли первое место среди борцов греко-римского стиля в весовых категориях 63, 67 и 130 кг. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 декабря.

Организация United World Wrestling объявила рейтинг победителей в греко-римской борьбе по итогам текущего года. Согласно официальному сайту United World Wrestling (UWW), борцы из восьми различных национальностей претендовали на главный приз в размере 10 000 долларов,

UWW продолжает расширять возможности борцов, намереваясь присудить призовые в размере 600 000 долларов 90 борцам, по 30 от каждого стиля, на основе рейтинговой системы, которая награждает самого активного борца в течение сезона.

Призовой фонд 2021 года объединяет сумму, которая была зарезервирована на 2020 год, но не была распределена из-за отмены мировых соревнований по борьбе.

Иранец Мохаммадреза Гераей выиграл золото на Олимпийских играх в Токио, став бесспорным чемпионом в весе 67 кг.

Другой иранский спортсмен Мейсам Далхани, проигравший в азиатском финале, завоевал золото на чемпионате мира и переместился с пятого на первое место с 60 очками, которые он набрал в Осло. На чемпионате Азии у Далхани было всего 18 очков.