Тегеран, , 07:02 — REGNUM Исламская Республика Иран и Пакистан договорились запустить прямые рейсы из Мешхеда в Карачи с целью расширения контактов между двумя народами и развития туризма между двумя соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Исполнительный директор Пакистанских международных авиалиний (PIA) маршал авиации Аршад Малик во время встречи с послом Ирана в Пакистане Мохаммадом Али Хоссейни объявил, что PIA собирается осуществлять прямые рейсы из Мешхеда (северо-восток Ирана) в Карачи (юг Пакистана) с января 2022 года.

По этому случаю обе стороны обсудили отношения в области авиации и договорились расширять двустороннее сотрудничество.

Хоссейни в своем твиттере также сообщил, что обе стороны договорились об активизации усилий по развитию воздушного сотрудничества между Ираном и Пакистаном.

В настоящее время авиакомпания Iran Air осуществляет один рейс в неделю из Тегерана в Карачи. Согласно имеющимся данным, авиакомпания Mahan Iran Airlines намерена возобновить полеты из Тегерана и Мешхеда в Лахор.

Лахор является одним из важных городов Пакистана и известен как «культурное сердце страны», поэтому возобновление рейсов может стать эффективным шагом в развитии двусторонних отношений.