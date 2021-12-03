Тегеран, , 07:01 — REGNUM 2 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что переговоры в Вене проходят «со всей серьезностью», при этом снятие санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении иранского народа, является ключевым вопросом переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Переговоры в Вене продолжаются со всей серьезностью. Снятие санкций является основополагающей и приоритетной задачей Ирана. Переговоры экспертов также продолжаются. Нахожусь в постоянном контакте с ведущим переговорщиком Али Багери Кани», — написал Амирабдоллахиан в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил: «Достижение выгодной сделки находится в пределах досягаемости. Если Запад проявит добрую волю, мы добьёмся рационального, трезвого и ориентированного на результат диалога».

Ранее Багери Кани встретился и провел переговоры с представителями трех европейских стран, а именно Великобритании, Франции и Германии. В ходе встречи стороны обсудили наиболее важные вопросы продолжающихся переговоров, включая снятие санкций.