Якутск, , 09:52 — REGNUM Новую двухэтажную школу открыли в селе Кыйы Таттинского района Якутии. Здание построено по нацпроекту «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении государственного строительного и жилищного надзора республики.

Новая школа Cap.ru

Читайте также: Правительство РФ профинансирует строительство школы в Якутии

В новой школе 90 учебных мест. Для детей созданы лаборатории, мастерские, библиотека, медкабинет, столовая, спортивный и актовый залы. Возле здания есть спортивная площадка с турниками и беговой дорожкой, а также места для отдыха учеников.

Здание соответствует всем стандартам современной школы приспособлено для маломобильных групп населения. Старое строение, в котором учились дети, снесли.

«Проблема состояния школ наиболее остро проявляется в малых городах и селах. Сельские школы должны быть в хорошем состоянии. Мы говорим о том, чтобы люди перестали покидать села, а для этого нужна качественная инфраструктура. Поэтому школы, детские сады и ФАПы имеют первоочередное значение», — подчеркнула председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ), координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия получит федеральные средства на строительство школы на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского улуса. Учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года.