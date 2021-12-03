В селе Якутии по нацпроекту построили новую школу
Якутск, 3 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Новую двухэтажную школу открыли в селе Кыйы Таттинского района Якутии. Здание построено по нацпроекту «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении государственного строительного и жилищного надзора республики.
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В новой школе 90 учебных мест. Для детей созданы лаборатории, мастерские, библиотека, медкабинет, столовая, спортивный и актовый залы. Возле здания есть спортивная площадка с турниками и беговой дорожкой, а также места для отдыха учеников.
Здание соответствует всем стандартам современной школы приспособлено для маломобильных групп населения. Старое строение, в котором учились дети, снесли.
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия получит федеральные средства на строительство школы на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского улуса. Учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года.