Свободный, Амурская область, , 05:30 — REGNUM В городе Свободном Амурской области при взрыве твёрдотопливного котла отопления погиб 11-летний ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Трагедия произошла 17 ноября в одном из частных домов по ул. Лермонтова.

пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области «При эксплуатации твёрдотопливного котла отопления произошёл его разрыв, в результате чего 11-летний мальчик получил не совместимые с жизнью повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)».

Следователи управления совместно с криминалистами осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. В качестве основных рассматриваются две версии — о нарушениях при монтаже оборудования и о его неправильной эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в результате которого погибли три человека — двое взрослых и ребёнок.

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