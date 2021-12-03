В Амурской области при взрыве котла отопления погиб ребёнок
Свободный, Амурская область, 3 декабря, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В городе Свободном Амурской области при взрыве твёрдотопливного котла отопления погиб 11-летний ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Трагедия произошла 17 ноября в одном из частных домов по ул. Лермонтова.
Следователи управления совместно с криминалистами осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. В качестве основных рассматриваются две версии — о нарушениях при монтаже оборудования и о его неправильной эксплуатации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в результате которого погибли три человека — двое взрослых и ребёнок.