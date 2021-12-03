Кемерово, , 05:30 — REGNUM В Кемеровской области на угольных шахтах выявлено уже более 600 нарушений. Об этом во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое провёл президент России Владимир Путин, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Мы сразу после аварии на шахте «Листвяжная» создали совместную рабочую группу, в которую вошли прокуратура, Ростехнадзор, представители полиции, администрации, правительство Кузбасса. Эта рабочая группа на сегодня совместно проверила все угольные шахты, дальше идёт проверка разрезов, — уточнил глава региона. — По состоянию на сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте, и нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты».

Напомним, что в кузбасской шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года произошёл взрыв. Погиб 51 человек.