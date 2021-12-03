Сеул, , 05:16 — REGNUM В Южной Корее сократят допустимое число людей для проведения собраний из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр республики Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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В настоящее время для столичного региона разрешено проводить собрания не более десяти человек в одном месте, для остальных регионов республики — не более 12. Ким Бу Гём заявил, что власти планируют снизить это число до шести в столичном регионе и до восьми в остальных регионах страны.

«Правительство сосредоточится на мягком противодействии коронавирусу в ближайшие четыре недели», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшую неделю зафиксирована рекордная с начала пандемии заболеваемость коронавирусной инфекцией. Также в республике продолжает расти число пациентов, находящихся в критическом состоянии.

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