Кемерово, 3 декабря, 2021, 05:14 — ИА Регнум. На сцене Большого зала филармонии Кемеровской области сегодня, 3 декабря, прозвучит «Реквием» Моцарта в память о погибших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в правительстве региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»

«В 18:30 (время местное) на сцене Большого зала филармонии Губернаторский симфонический оркестр и Губернаторский камерный хор в память о шахтёрах и горноспасателях, погибших 25 ноября на шахте «Листвяжная», исполнят «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Вход свободный», — уточнили в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в память о погибших в результате аварии на кузбасской шахте 8 декабря в 19:00 (время местное) на Большой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди.