Нефтеюганск, Югра, 3 декабря, 2021, 05:14 — ИА Регнум. В Югре уже неделю разыскивают пропавшего семнадцатилетнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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Установлено, что в Нефтеюганске 26 ноября 2021 года около 13:00 (11:00 мск) Роман З. вышел из автомобиля в районе хозяйственного здания в районе нового аэропорта и ушёл в неизвестном направлении. До настоящего времени его место нахождения не установлено.

Следственное управление возбудило уголовное дело и обращается к гражданам с просьбой о помощи в поиске пропавшего подростка. Приметы: рост 164 см.; глаза серые; на левом глазу образование светлого цвета; на левом ухе — папиллома. Был одет в чёрную куртку Columbia с капюшоном, чёрные кроссовки с белой подошвой, синие штаны с белыми лампасами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Туруханском районе Красноярского края исчезли 29 ноября сразу шесть человек.