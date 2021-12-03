Кемерово, , 05:09 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 3 декабря, возложил цветы в посёлке Грамотеино на Аллее шахтёрской славы. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В 8:21 (время местное) — ровно в то время, когда девять дней назад на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв, по всему Кузбассу сегодня прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области 3 декабря во всех муниципалитетах состоится церемония возложения цветов в память о погибших в шахте «Листвяжная».

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе в память о погибших в «Листвяжной» завоют сирены