Петропавловск-Камчатский, , 05:04 — REGNUM Столб пепла на высоту до 4000 метров выбросил вулкан Карымский, расположенный на полуострове Камчатка. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Карымский вулкан 41.mchs.gov.ru

Пепловый выброс был зафиксирован рано утром 3 декабря Камчатской группой реагирования на вулканические извержения (KVERT). Высота пеплового столба достигала 4000 метров, при высоте самого вулкана 1469 метров.

Шлейф пепла растянулся на расстояние 96 километров в сторону Кроноцкого залива, на пути пеплового шлейфа населённых пунктов нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристические группы в район вулкана не отправлялись. По данным МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 ноября вулкан Карымский выбросил шлейф пепла на высоту больше пяти километров.

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