Кемерово, , 05:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса и аварии на шахте «Листвяжная» подчеркнул, что ситуацию необходимо держать на постоянном личном контроле и дальше. По итогу совещания Владимир Путин дал несколько поручений.

Совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса (в режиме видеоконференции) Kremlin.ru

Уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки.

Ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности и повысить роль шахтерских профсоюзов.

Обсудить вопросы финансовой ответственности собственников шахт и независимого аудита недропользования.

Разработать механизм создания ликвидационных фондов шахт и разрезов для закрытия особо опасных производств.

Обеспечить уровень зарплаты инспекторам Ростехнадзора не ниже среднего денежного содержания администрации шахт.

Напомним, что в мероприятии, которое проходило в режиме видеоконференции, участвовали главы профильных министерств и федеральных ведомств, а также руководство предприятия.