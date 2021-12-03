Кемерово, 3 декабря 2021, 05:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса и аварии на шахте «Листвяжная» подчеркнул, что ситуацию необходимо держать на постоянном личном контроле и дальше. По итогу совещания Владимир Путин дал несколько поручений.

Совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса (в режиме видеоконференции)
Совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса (в режиме видеоконференции)
Kremlin.ru
  • Уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки.
  • Ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности и повысить роль шахтерских профсоюзов.
  • Обсудить вопросы финансовой ответственности собственников шахт и независимого аудита недропользования.
  • Разработать механизм создания ликвидационных фондов шахт и разрезов для закрытия особо опасных производств.
  • Обеспечить уровень зарплаты инспекторам Ростехнадзора не ниже среднего денежного содержания администрации шахт.

Напомним, что в мероприятии, которое проходило в режиме видеоконференции, участвовали главы профильных министерств и федеральных ведомств, а также руководство предприятия.