Владимир Путин поручил усилить безопасность труда шахтёров
Кемерово, 3 декабря, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса и аварии на шахте «Листвяжная» подчеркнул, что ситуацию необходимо держать на постоянном личном контроле и дальше. По итогу совещания Владимир Путин дал несколько поручений.
Kremlin.ru
Совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса (в режиме видеоконференции)
- Уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки.
- Ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности и повысить роль шахтерских профсоюзов.
- Обсудить вопросы финансовой ответственности собственников шахт и независимого аудита недропользования.
- Разработать механизм создания ликвидационных фондов шахт и разрезов для закрытия особо опасных производств.
- Обеспечить уровень зарплаты инспекторам Ростехнадзора не ниже среднего денежного содержания администрации шахт.
Напомним, что в мероприятии, которое проходило в режиме видеоконференции, участвовали главы профильных министерств и федеральных ведомств, а также руководство предприятия.