Абакан, , 04:51 — REGNUM Прививочная кампания против COVID-19 в Хакасии идёт в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве здравоохранения.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По состоянию на 2 декабря в Хакасии привито 239 927 человек. Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 174 156 человек. Прошли ревакцинацию 27 926 человек.

По данным минздрава, исполнение плана вакцинации в республике — 65,7%. Доля привитых среди граждан от 60 лет и старше составляет 71,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным медиков, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения Хакасии — 322 тысячи человек.

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