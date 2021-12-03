Кемерово, , 04:48 — REGNUM В Кемеровской области отделения Военизированной горноспасательной части подняли из шахты ещё шесть тел погибших горняков. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

Отметим, что накануне, 2 декабря, были подняты тела пятерых шахтёров.

«После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров. По предварительным данным (номера головных светильников) — Кигигечев Ю.С. и Ерлин А.В., — сообщалось 2 декабря. — Подняты ещё три тела: Капленко А.Г. (предварительные данные по номеру головного светильника), Ковалев О.Ф. (предварительные данные по номеру головного светильника), и ещё одно тело, которое пока не опознано (без опознавательных знаков)».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса 2 декабря президент России Владимир Путин сказал, что причиной массовой гибели людей на шахте «Листвяжная» стала позиция её руководства и система оплаты труда, вынуждавшая шахтёров рисковать своими жизнями.

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