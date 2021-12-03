Биробиджан, , 04:46 — REGNUM Защищать права жителей Еврейской автономии будет Любовь Павлова. Она назначена региональным уполномоченным на заседании Заксобрания региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Заксобрание Свердловской области Zsso.ru

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Ранее это место занимала Ольга Зайцева, но срок её полномочий истёк. Кандидатура Любви Павловой на должность омбудсмена была поддержана большинством депутатов. До заседания в Заксобрании претендент на должность уполномоченного по правам человека в ЕАО прошла собеседование с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.

Исполнять свои новые обязанности Любовь Павлова начнёт 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущем созыве Заксобрания она была председателем. Назначение Любви Павловой на должность омбудсмена анонсировалось ещё в октябре, до обсуждения в региональном парламенте. Тогда она прошла собеседование и приняла участие в координационном совете уполномоченных в Москве.