Красноярск, , 04:44 — REGNUM В горных районах Красноярского края 3 декабря лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По прогнозам синоптиков, опасность схода лавин также сохраняется в горных районах Хакасии и Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 4 декабря на Камчатке со склонов вулканов и сопок возможен сход снежных масс.

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