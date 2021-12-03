Якутск, , 04:27 — REGNUM В Якутске намерены усилить меры по отлову безнадзорных животных. Такое обещание после трёх нападений собак на людей за неделю дал заместитель мэра города Егор Кардашевский, сообщило 3 декабря ИА Yakutia-daily.

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Он также отметил, что пункт передержки безнадзорных животных Якутска не справляется с отловом в одиночку. Для решения проблемы нападения собак на людей коммунальные предприятия города предоставят две машины.

«За каждой машиной будут закреплены специалисты-ловцы ППБЖ. Для повышения эффективности отлова будут использоваться пневматические винтовки с дротиками для обездвиживания животных. Мы будем внимательно отслеживать все поступающие сигналы, жалобы от жителей, в том числе в социальных сетях, о скоплениях агрессивных животных и оперативно принимать меры по их отлову», — заверил Егор Кардашевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Якутске возле Арктического государственного агротехнологического университета стая собак набросилась на девочку, 1 декабря — на женщину. Ещё один факт нападения животных был зафиксирован в городе 29 ноября.