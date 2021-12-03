Токио, 3 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали на территории Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Martin Luff Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался на побережье префектуры Вакаяма на острове Хонсю. Глубина залегания очага сейсмособытия составила около 20 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры пока не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в Японии. Его очаг находился в префектуре Ибараки на глубине 60 километров. Пострадавших не было.