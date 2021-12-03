Вашингтон, , 03:58 — REGNUM На затопление Международной космической станции (МКС) в штатном режиме может потребоваться три года, говорится в распространённом 2 декабря докладе генерального инспектора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пола Мартина.

Стыковка корабля «Союз» с МКС Commons.wikimedia.org

«По оценкам NASA, утилизация МКС займет примерно три года на сведение станции с текущей рабочей орбиты; временные рамки сведения станции с орбиты снижаются до шести месяцев в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — отметил он.

В документе отмечается, что станция будет снижаться в течение нескольких лет с таким расчётом, чтобы она вошла в плотные слои атмосферы над необитаемым регионом.

Стоимость утилизации станции оценивается в $1 млрд. В NASA рассчитывают, что в работе по затоплению станции примут участие российские специалисты, и что окончательный спуск МКС с орбиты будет произведён из российского Центра управления полётами.

Читайте ранее в этом сюжете: Космонавты перешли в новый российский модуль МКС