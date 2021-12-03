Нью-Йорк, США, , 03:52 — REGNUM Пять случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в американском штате Нью-Йорк. Об этом 2 декабря сообщила губернатор штата Кэти Хокул в своём Twitter.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Губернатор Нью-Йорка отметила, что возрастание количества заражённых новым штаммом не является поводом для беспокойства. Ситуация была ожидаемой, о том, что вариант «Омикрон» будет распространятся, власти знали. Хокул уточнила, что у властей и медиков есть все инструменты для остановки распространения штамма «Омикрон».

Специалисты предполагали, что новый штамм коронавируса уже циркулирует в Нью-Йорке, так как один из заражённых «Омикроном» из штата Миннесота посещал накануне конференцию в Нью-Йорке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о втором случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», выявленном у жителя штата Миннесота в США.

Читайте ранее в этом сюжете: В США выявили второй случай заражения штаммом «Омикрон»