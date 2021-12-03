Краснодар, , 03:51 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края 10 февраля 2022 года рассмотрит иск сахарного завода к министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани. Основанием для претензий стал отказ в допуске компании для участия в отборе получателей субсидии, передаёт ИА REGNUM.

Суд verkeorg

Иск от ООО «Тимашевский сахарный завод», работающего на рынке с 2012 года, поступил в суд в конце ноября 2021 года. Дело слушает судья Дуб. Третьим лицом в споре участвует Министерство сельского хозяйства РФ. Подаче иска предшествовал отказ минсельхоза Кубани в допуске заявки завода для участия в отборе получателей субсидии «на возмещение части затрат на производство и реализацию сахара белого в организации розничной торговли». Отбор проходил с 11 августа по 15 октября 2021 года. Также истец требует предоставления субсидии в размере 20 249 390 рублей за период с 1 апреля по 31 июля 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, завод принадлежит Аркадию Чебанову (51% доли) и ООО «Торговый дом «Концерн «Покровский» (владельцы — Чебанов и Ангелина Коровайко).