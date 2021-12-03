Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Власти США намерены ужесточить требования на въезжающих на территорию страны с 6 декабря, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.

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По его данным, новые требования вводятся из-за появления штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. В частности, теперь въезжающим на территорию Соединенных Штатов необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 24 часа до приезда. При этом не имеет значение, проходил ли пассажир вакцинацию против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден представил свою стратегию по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его плану, в Соединенных Штатах сделают акцент на массовую вакцинацию и ревакцинацию населения.