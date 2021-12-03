Вашингтон, , 03:33 — REGNUM США вместе с союзниками продолжат привлекать к ответственности виновных в «репрессиях» в Белоруссии, говорится в распространённом 2 декабря заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Мы продолжим работать с международным сообществом по привлечению к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии», — сказал он.

Таким образом Блинкен прокомментировал очередной пакет санкций Минфина США в отношении Белоруссии, поводом для которых стал якобы искусственно созданный миграционный кризис на границе с Польшей. Вашингтон считает ответственными за «репрессии» лиц, которые подавили протесты в Белоруссии летом и осенью 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минфин США ввёл ограничения в отношении 20 физических лиц, в том числе сына президента Белоруссии Дмитрия Лукашенко, 12 компаний, воздушных судов и белорусских заимствований. В свою очередь в Минске заявили о стремлении Вашингтона построить «новые железные занавесы».

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