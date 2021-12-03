Кейптаун, , 03:20 — REGNUM Риск заразиться штаммом коронавируса «Омикрон» в три раза выше, чем заразиться другими штаммами, для людей, переболевших COVID-19. Об этом 2 декабря сообщает агентство Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным совместных исследований Центр эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ), новый штамм «Омикрон» обладает способностью обходить иммунитет, полученный переболевшими COVID-19 людьми, у которых болезнь была вызвана любыми предыдущими штаммами.

Уточняется, что риск заразиться штаммом «Омикрон» у переболевших COVID-19 выше в три раза, чем другими штаммами, включая «Дельту». Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг отметила, что в ЮАР чётко прослеживается тенденция к повторному заболеванию COVID-19. По мнению фон Готтберг, число заболевших будет расти в геометрической прогрессии. При этом специалист напомнила, что вакцинация от COVID-19 защищает привитого человека от серьёзных форм заболевания, значительно снижает вероятность госпитализации и летального исхода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Центра имени Гамалеи Гинцбурга, адаптировать вакцину «Спутник V» можно и без образца штамма «Омикрон».

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