Москва, , 03:20 — REGNUM Декабрь только начался, а ООО «Яндекс» уже получило первое в этом месяце предостережение от Государственной инспекции труда Москвы. Впереди у инспекции по плану, как минимум, ещё две декабрьские проверки компании «Яндекс.Такси», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Из реестра известно, что компания «Яндекс», на 99,99% принадлежащая нидерландской фирме «Яндекс Н.В.», получила предостережение и в отношении неё 1 декабря 2021 года начата проверка. Она продлится до 1 февраля 2022 года. Основанием для профилактического мероприятия послужило обращение работника, содержащее сведения о нарушении его трудовых прав ООО «Яндекс». В частности, речь идёт о нарушении «порядка изменения определенных сторонами условий трудового договора» и «порядка расторжения трудового договора по инициативе работника».

Исходя из данных ФГИС, две проверки о соблюдении трудового законодательства ожидают и «Яндекс.Такси». Первая началась 1 декабря 2021 года и продлится десять дней. Вторая стартует 8 декабря 2021 года и будет документарной. Обе проверки внеплановые и в них фигурируют фамилии сотрудников компании. В частности, в рамках второй проверки будут изучены правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, коллективный договор, а также условия труда отдельного сотрудника, документы о начислении ему зарплаты, выплат, табели учета рабочего времени за май-июль 2021 года.

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Напомним, у надзорных органов были претензии не только к этим двум юрлицам дивизиона. Чаще всего внеплановые проверки в отношении них проводят трудовые инспекции и управления Роспотребнадзора. Есть претензии к качеству услуг и у потребителей. Помимо этого, ООО «Яндекс» — фигурант антимонопольного расследования ФАС РФ. Юрлица группы «Яндекс» корнями уходят в Нидерланды. Бенефициарами активов называют олигарха Аркадия Воложа и членов его семьи. На сегодня семья Воложа обзавелась паспортами Мальты.

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