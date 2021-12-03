Москва, 3 декабря, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Декабрь только начался, а ООО «Яндекс» уже получило первое в этом месяце предостережение от Государственной инспекции труда Москвы. Впереди у инспекции по плану как минимум ещё две декабрьские проверки компании «Яндекс.Такси», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Из реестра известно, что компания «Яндекс», на 99,99% принадлежащая нидерландской фирме «Яндекс Н.В.», получила предостережение и в отношении неё 1 декабря 2021 года начата проверка. Она продлится до 1 февраля 2022 года. Основанием для профилактического мероприятия послужило обращение работника, содержащее сведения о нарушении его трудовых прав ООО «Яндекс». В частности, речь идёт о нарушении «порядка изменения определенных сторонами условий трудового договора» и «порядка расторжения трудового договора по инициативе работника».

Исходя из данных ФГИС, две проверки о соблюдении трудового законодательства ожидают и «Яндекс.Такси». Первая началась 1 декабря 2021 года и продлится десять дней. Вторая стартует 8 декабря 2021 года и будет документарной. Обе проверки внеплановые, и в них фигурируют фамилии сотрудников компании. В частности, в рамках второй проверки будут изучены правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, коллективный договор, а также условия труда отдельного сотрудника, документы о начислении ему зарплаты, выплат, табели учета рабочего времени за май — июль 2021 года.

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Напомним, у надзорных органов были претензии не только к этим двум юрлицам дивизиона. Чаще всего внеплановые проверки в отношении них проводят трудовые инспекции и управления Роспотребнадзора. Есть претензии к качеству услуг и у потребителей. Помимо этого, ООО «Яндекс» — фигурант антимонопольного расследования ФАС РФ. Юрлица группы «Яндекс» корнями уходят в Нидерланды. Бенефициарами активов называют олигарха Аркадия Воложа и членов его семьи. На сегодня семья Воложа обзавелась паспортами Мальты.

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