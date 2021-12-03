Кито, 3 декабря, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Совершить официальный визит в Россию в 2022 году планирует президент Эквадора Гильермо Лассо, 2 декабря написал на своей странице в Twitter эквадорский министр иностранных дел Маурисио Монтальво.

(сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional Гильермо Лассо

Кроме того, глава ведомства сообщил, что провел встречу с российским послом в Лиме Владимиром Спринчаном, чтобы обсудить предстоящую поездку Лассо в РФ, а также работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря глава Бразилии Жаир Болсонару заявил, что посетит Россию в 2022 году, принимая соответствующее приглашение российского президента Владимира Путина.