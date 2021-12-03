Москва, 3 декабря, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Министерство транспорта России изменило свою позицию по вопросу проверки QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции, при осуществлении авиаперелетов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

ИА REGNUM QR-код

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«QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов», — указывает издание.

Предполагается, что проверять наличие QR-кодов теперь предлагают во время регистрации непосредственно на авиарейс. Если к этому времени у пассажира не будет сертификата о прививке против COVID-19, то в перелете ему будет отказано. При этом источник утверждает, что в таком случае авиакомпания возместит пассажиру полную стоимость авиабилета.

Ранее предлагалось проверять наличие QR-кодов при покупке авиабилетов. Также рассматривается возможность введения аналогичных требований на железнодорожном транспорте.