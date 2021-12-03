Лондон, , 03:01 — REGNUM Носитель штамма коронавируса «Омикрон», не выезжавший за пределы Великобритании, был зарегистрирован в Англии. Об этом 2 декабря сообщил издание The Financial Times со ссылкой на свой источник.

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Журналисты отмечают, что это первый подобный случай на территории королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в американском штате Миннесота был выявлен второй США факт инфицирования штаммом «Омикрон». Обнаруженный носитель посещал город Нью-Йорк, но не выезжал за рубеж.

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