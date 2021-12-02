Иерусалим, 3 декабря, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Глава минобороны Израиля Бенни Ганц допустил, что страны могут пойти на военное решение «ядерной проблемы Ирана», несмотря на то, что такой вариант является менее предпочтительным. Об этом 2 декабря написала газета The Jerusalem Post.

Israel Defense Forces Бенни Ганц

«Военный вариант всегда должен быть на повестке дня. Конечно, это последнее, к чему мы хотим прибегнуть, но у нас нет права не готовиться к нему для себя», — сказал израильский министр.

Ганц добавил, что Соединённые Штаты поддержат Израиль, если тот атакует Иран, однако, уточнил он, «Израиль не обязан координировать свою оборону с кем-либо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Иран представил сторонам на переговорах в Вене проект документов по восстановлению в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В свою очередь премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал немедленного прекращения переговоров с Ираном о возобновлении «ядерной сделки».