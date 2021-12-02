Прага, 3 декабря, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Чешская полиция предотвратила покушение на исполняющего обязанности премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом и.о. главы правительства написал 2 декабря на своей странице в Facebook.

David Sedlecký Андрей Бабиш

По его словам, планируемая атака была связана решением руководства республики ужесточить ограничительные меры и объявить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в стране. Бабиш сообщил, что преступник действовал в одиночку и был вооружен кинжалом и пистолетом. Его обезвредили на входе в здание правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря премьер-министр Северной территории Австралии Майкл Ганнер заявил об угрозах в свой адрес.

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