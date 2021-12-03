Москва, , 02:28 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) затягивает с одобрением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за сложных бюрократических процедур, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете La Nacion.

Кирилл Дмитриев Rdif.ru

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«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — сказал глава РФПИ.

По словам Дмитриева, сейчас российская вакцина одобрена в 71 стране мира, поэтому после одобрения препарата ВОЗ граждане России смогут въезжать в ещё большее число стран без необходимости предоставлять дополнительные документы о COVID-19.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что чиновники в Евросоюзе и Всемирной организации здравоохранения предпочитают не замечать успехов вакцинации «Спутником V».

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