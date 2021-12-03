Бейрут, , 02:15 — REGNUM Решение покинуть свой пост принял министр информации Ливана Джордж Кордахи. Об этом чиновник заявил 2 декабря в интервью телеканалу MTV Lebanon.

Флаг Ливана

Глава ведомства уточнил, что объявит об отставке 3 декабря в 13:00 по ливанскому времени (14:00 мск). Кордахи надеется что указанный шаг позволит смягчить кризис, который возник в отношениях Ливана со странами Персидского залива после его заявлений о войне в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Джордж Кордахи заявил, что военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией. Он также назвал йеменских хуситов (движение «Ансар Алла») обороняющейся стороной. После этих слов Саудовская Аравия и Бахрейн выслали со своих территорий ливанских послов. Кроме того, саудовские власти и Йемен вызвали своих послов из Бейрута. 29 октября премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал Кордахи уйти со своего поста.

Читайте ранее в этом сюжете: Йемен отозвал посла в Бейруте после заявления министра информации Ливана