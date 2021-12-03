Братислава, , 02:11 — REGNUM Словакия готова продолжить диалог с Россией в соответствии с договорённостями, достигнутыми на встрече министров иностранных дел в сентябре 2021 года, состоявшихся во время проходившей в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН. Об этом 2 декабря заявил официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага.

Братислава. Словакия Marc Ryckaert

Он отметил, что возможность провести переговоры предоставится во время визита министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока в Москву и встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Словакия готова к диалогу с Россией. Прекрасной возможностью для этого будут следующие переговоры глав дипломатических ведомств, на которые Лавров пригласил Корчока», — отметил Томага.

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По его словам, в Братиславе заинтересованы в развитии двусторонних «взаимовыгодных и конструктивных контактов» и диалоге по некоторым вопросам международной повестки.

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